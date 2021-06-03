Пожежі в Луганській області: Рада ухвалила звіт і вимагає звільнити голову ОДА

Верховна рада України прийняла звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж у Луганській області у 2020 році. Також парламент виступає за звільнення голови місцевої ОДА Сергія Гайдая.

У постанові також міститься пропозиція президенту і Кабінету міністрів ініціювати звільнення голови Луганської ОДА - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Також пропонується звільнити керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

Постанову про звіт ТСК підтримали 319 народних депутатів. Розслідування було присвячене причинам масштабних пожеж, діям та бездіяльності управління ДСНС у Луганській області та керівництва регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про пожежі в Луганській області оголосили підозри чиновникам ДСНС, які гасили їх тільки "на папері".

За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж в Луганській області було системне розкрадання палива під керівництвом місцевого управління ДСНС. У зв'язку з цим на місцях не був сформований достатній резерв пально-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не могли оперативно виїхати на місця пожеж.