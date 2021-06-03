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Пожежі в Луганській області: Рада ухвалила звіт і вимагає звільнити голову ОДА

Автор: РБК-Україна

Верховна рада України прийняла звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж у Луганській області у 2020 році. Також парламент виступає за звільнення голови місцевої ОДА Сергія Гайдая.

Відповідне рішення прийнято на пленарному засіданні.

Постанову про звіт ТСК підтримали 319 народних депутатів. Розслідування було присвячене причинам масштабних пожеж, діям та бездіяльності управління ДСНС у Луганській області та керівництва регіону.

У постанові також міститься пропозиція президенту і Кабінету міністрів ініціювати звільнення голови Луганської ОДА - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Також пропонується звільнити керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про пожежі в Луганській області оголосили підозри чиновникам ДСНС, які гасили їх тільки "на папері".

За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж в Луганській області було системне розкрадання палива під керівництвом місцевого управління ДСНС. У зв'язку з цим на місцях не був сформований достатній резерв пально-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не могли оперативно виїхати на місця пожеж.

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Новини України ЛуганськпожежаВерховна Рада