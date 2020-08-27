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Пожары в Луганской области: пострадавшим выделили почти 2,3 млн гривен

Луганская область, Четверг 27 августа 2020 10:53
Пожары в Луганской области: пострадавшим выделили почти 2,3 млн гривен
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Пострадавшим в пожарах в Луганской области выделили почти 2,28 млн гривен в рамках предоставления одноразовой денежной помощи. Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет министров.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В частности, средства будут направлены для предоставления единовременной денежной помощи лицам, получившим тяжелые травмы и травмы легкой тяжести во время масштабных разрушительных пожаров в регионе в июле.

Так, в конце июля стало известно, что масштабные пожары в Луганской области нанесли северодонецкому лесничеству более 1 млрд гривен ущерба. Пожар затронул почти 8 тысяч гектаров леса.

Отметим, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули днем 7 июля. Возгорание произошло сразу в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и жары площадь пожара начала резко увеличиваться.

Как писало РБК-Украина, в результате пожаров пострадали 223 человека, погибло 6 граждан, были полностью разрушены десятки домов.

Ранее в Луганской ОГА назвали сумму ущерба от лесных пожаров, однако она была более чем вдвое меньше.

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