В Гослесагентстве оценили ущерб от масштабных пожаров в Луганской области

Фото: Василий Кузьович (facebook com odalug)

Чтобы вновь засадить деревьями выгоревшую территорию необходимо от 3 до 5 лет

Масштабные пожары в Луганской области нанесли северодонецкому лесничеству более 1 млрд гривен ущерба. Пожар затронул почти 8 тысяч гектаров леса.

Об этом заявил глава Гослесагентства Василий Кузьович, сообщили в Луганской ОГА.

По его словам, чтобы вновь засадить новым лесом выгоревшую территорию, может понадобиться от 3 до 5 лет.

Кузьович добавил, что Гослесагентство расследует причины возгорания леса в Луганской области, однако окончательный ответ дадут только правоохранители. По последним данным, пожар затронул почти 8 тысяч га и нанесла ущерб лесничеству более чем на 1 млрд гривен.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули днем 7 июля. Возгорание произошло сразу в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и жары площадь пожара начала резко увеличиваться.

В результате пожаров пострадали 223 человека, погибло 6 граждан, были полностью разрушены десятки домов.

Ранее в Луганской ОГА назвали сумму ущерба от лесных пожаров, правда, она была более чем вдвое меньше.