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Пожежі у Луганській області: постраждалим виділили майже 2,3 млн гривень

Луганська область, Четвер 27 серпня 2020 10:53
Пожежі у Луганській області: постраждалим виділили майже 2,3 млн гривень
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Постраждалим у пожежах у Луганській області виділили майже 2,28 млн гривень у рамках надання одноразової грошової допомоги. Відповідне рішення у ході свого засідання ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Зокрема, кошти направлять для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі травми та травми легкої тяжкості під час масштабних руйнівних пожеж у регіоні у липні.

Так, у кінці липня стало відомо, що масштабні пожежі в Луганській області завдали сєверодонецькому лісництву понад 1 млрд гривень збитків. Пожежа зачепила майже 8 тисяч гектарів лісу.

Відзначимо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули вдень 7 липня. Займання сталося відразу в декількох населених пунктах Новоайдарського району. Через сильний вітер і спеку площа пожежі почала різко збільшуватися.

Як писало РБК-Україна, в результаті пожеж постраждали 223 людини, загинуло 6 громадян, були повністю зруйновані десятки будинків.

Раніше в Луганській ОДА назвали суму збитку від лісових пожеж, однак вона була більш ніж удвічі менше.

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