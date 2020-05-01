По состоянию на утро, 1 мая, пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали, но спасатели продолжают оказывать помощь в тушении отдельных очагов тления древесины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручском (вблизи с. Лучанки и с. Дубовый Гай) районах локализованы. Открытого огня нет.

"Силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесных хозяйств в тушении тление отдельных очагов лесной подстилки, пней и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники", - говорится в сообщении.

В Киевской области пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения локализованы.

"1 мая подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечено 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне был ликвидирован один из очагов пожара в районе поселка Корогод.

Также РБК-Украина писало, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. При этом основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.