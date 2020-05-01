Станом на ранок, 1 травня, пожежі в Київській і Житомирській областях локалізували, але рятувальники продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків тління деревини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Житомирській області всі осередки пожеж в Олевському (поблизу с. Рудня-Перганська), Лугинському (поблизу с. Повча), Овруцькому (поблизу с. Лучанки та с. Дубовий Гай) районах локалізовані. Відкритого вогню немає.

"Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств до гасіння окремих вогнищ тління лісової підстилки, пнів і деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 осіб і 92 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

У Київській області пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони відчуження локалізовані.

"1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ до гасіння окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 203 людини та 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 145 осіб особового складу і 35 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що радіаційний фон по Києву, Київській області та в Зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильській зоні ліквідований один з осередків пожежі в районі селища Корогод.

Також РБК-Україна писало, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісу в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. При цьому основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.