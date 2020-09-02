Пожары в Харьковской области: готовится эвакуация населения

В Харьковской области из-за масштабного лесного пожара в Двуречанском лесничестве готовится эвакуация населения. Пожар продолжают тушить.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По его словам, для эвакуации людей уже подготовили транспорт и социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла).
Кучер также добавил, что пострадавших обеспечат жильем.
Глава ОГА также сообщил, что в результате пожара жертв нет, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.
Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.
Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.