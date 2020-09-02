ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожары в Харьковской области: готовится эвакуация населения

Автор: РБК-Украина

В Харьковской области из-за масштабного лесного пожара в Двуречанском лесничестве готовится эвакуация населения. Пожар продолжают тушить.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, для эвакуации людей уже подготовили транспорт и социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла).

Кучер также добавил, что пострадавших обеспечат жильем.

Самые читаемые новости

Глава ОГА также сообщил, что в результате пожара жертв нет, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковпожарэвакуация