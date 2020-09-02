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Пожежі в Харківській області: готується евакуація населення

Автор: РБК-Україна

В Харківській області через масштабну лісову пожежу у Дворічанському лісництві готується евакуація населення. Пожежа продовжують гасити.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За його словами, для евакуації людей вже підготували транспорт і соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри).

Кучер також додав, що постраждалих забезпечать житлом.

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Голова ОДА також повідомив, що в результаті пожежі жертв немає, інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Крім того, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

З-за лісових пожеж у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.

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