Пожежі в Харківській області: готується евакуація населення

В Харківській області через масштабну лісову пожежу у Дворічанському лісництві готується евакуація населення. Пожежа продовжують гасити.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
За його словами, для евакуації людей вже підготували транспорт і соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри).
Кучер також додав, що постраждалих забезпечать житлом.
Голова ОДА також повідомив, що в результаті пожежі жертв немає, інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.
Крім того, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.
З-за лісових пожеж у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.