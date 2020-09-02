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Пожары в Харьковской области: готовится эвакуация населения

Харьковская область, Среда 02 сентября 2020 20:53
Пожары в Харьковской области: готовится эвакуация населения
Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области из-за масштабного лесного пожара в Двуречанском лесничестве готовится эвакуация населения. Пожар продолжают тушить.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, для эвакуации людей уже подготовили транспорт и социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла).

Кучер также добавил, что пострадавших обеспечат жильем.

Глава ОГА также сообщил, что в результате пожара жертв нет, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

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Новости Украины Харьковпожарэвакуация
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