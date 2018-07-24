Пожары в Греции: восемь граждан Украины попросили о помощи

Украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции

К консулу Украины в Греции обратились восемь граждан Украины, которые выразили желание уехать из города Кинета. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Кирилич.

По его словам, по состоянию на 19 часов 24 июля 2018 года консул установил связь с восемью гражданами Украины, среди которых четверо взрослых и четверо детей.

"Они не находятся в опасности. Это очень важно. В связи с выражением желания уехать из города Кинета, им оказывается содействие в поиске другого места жительства в Афинах. Они должны отбыть в Украину 26 июля", - сообщил Кирилич.

Представитель МИД добавил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции. Также не поступали объявления о розыске.

"Координационный центр сообщил, что по состоянию на 15:40 не идентифицированы граждане Украины среди пострадавших или погибших. Не поступало также в координационный центр обращений о розыске украинских граждан, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия", - сказал Кирилич.

Также отметил, что по официальным данным, в результате стихийного бедствия в Греции погибло 60 человек, 172 человека находятся в больницах.

"Продолжаются поисковые работы в зоне стихийного бедствия. Посольство поддерживает постоянную связь с Координационным центром пожарной охраны и пресс-службой Министерства защиты граждан", - добавил он.

Напомним, в Греции вблизи Афин в результате пожара погибло по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали. Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в борьбе с лесными пожарами.