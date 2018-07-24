Пожежі у Греції: вісім громадян України попросили по допомогу

Українці не постраждали внаслідок пожеж у Греції

До консула України у Греції звернулись вісім громадян України, які висловили бажання виїхати з міста Кінета. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) України Василь Кирилич.

За його словами, станом на 19 годину 24 липня 2018 року консул встановив зв'язок з вісьмома громадянами України, серед яких четверо дорослих та четверо дітей.

"Вони не перебувають у небезпеці. Це дуже важливо. У зв’язку з висловленням бажання виїхати з міста Кінета, їм надається сприяння у пошуку іншого місця проживання у Афінах. Вони мають відбути до України 26 липня", - повідомив Кирилич.

Представник МЗС додав, що українці не постраждали внаслідок пожеж у Греції.

"Координаційний центр повідомив, що станом на 15:40 не ідентифіковано громадян України серед постраждалих чи загиблих. Не надходило також до координаційного центру звернення щодо розшуку українських громадян, які могли б знаходитись в зоні стихійного лиха", - сказав Кирилич.

Також зазначив, що за офіційними даними, внаслідок стихійного лиха у Греції загинуло 60 осіб, 172 особи перебувають у лікарнях.

"Продовжуються пошукові роботи у зоні стихійного лиха. Посольство підтримує постійний звязок з Координаційним центром пожежної охорони і пресс-службою Міністерства захисту громадян", - додав він.

Нагадаємо, у Греції поблизу Афін внаслідок пожежі загинуло щонайменше 74 людини, ще 180 постраждали. Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Україна готова надати Греції необхідну допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.