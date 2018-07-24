Україна запропонувала Греції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами

Україна направила Греції листа з пропозицією допомоги через лісові пожежі

Україна готова надати Греції необхідну допомогу у боротьбі з лісовими пожежами. Про це у Тwitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За словами Гройсмана, відповідного листа з пропозицією допомоги направлено прем’єр-міністру Греції Алексісу Ципрасу.

"Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу", - написав він.

Зазначимо, на захід від Афін спалахнули масштабні лісові пожежі, які змусили людей тікати з будинків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Греції в результаті масштабної пожежі загинуло щонайменше 74 людини, серед них є іноземці. Разом з тим, у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві повідомили, що українці внаслідок пожеж у Греції не постраждали.

Зазначимо, наразі у Греції оголошено триденний траур за жертвами лісових пожеж. Траур оголошено у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблиз Афін. Крім того, влада Греції ввела режим надзвичайного стану.