Пожары в Греции: премьер страны взял на себя политическую ответственность

Премьер Греции считает, что правительство сделало недостаточно для предотвращения последствий пожаров

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что берет на себя политическую ответственность за лесные пожары возле Афин. Об этом он сказал в пятницу, 27 июля, передает Reuters.

Отмечается, что политические оппоненты правительства обвинили Ципраса в том, что он не извинился перед народом за катастрофу и ее последствия. Такое заявление прозвучало после окончания трехдневного траура по жертвам пожаров.

"Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом", - заявил Ципрас министрам во время встречи членов правительства.

Премьер добавил, что его одолевают сомнения о том, что было сделано недостаточно шагов для того, чтобы предостеречь масштабы катастрофы. В то же время добавил, что предварительной причиной пожаров стал, скорее всего, поджег.

Напомним, вследствие пожаров в Греции число жертв достигло 87 человек. Люди погибли в греческих городах Мате и Восточной Аттике.

Лесной пожар в Греции вспыхнул 23 июля 2018 года к западу от Афин. Огонь вынудил людей бежать из домов.