Пожежі в Греції: прем'єр країни взяв на себе політичну відповідальність

Прем'єр Греції вважає, що уряд зробив недостатньо для запобігання наслідків пожеж

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що бере на себе політичну відповідальність за лісові пожежі біля Афін. Про це він сказав у п'ятницю, 27 липня, передає Reuters.

Наголошується, що політичні опоненти уряду звинуватили Ципраса в тому, що він не вибачився перед народом за катастрофу та її наслідки. Така заява пролунала після закінчення триденного трауру за жертвами пожеж.

"Я покликав вас сюди, в першу чергу, щоб взяти на себе повну політичну відповідальність за цю трагедію перед моїм кабінетом і грецьким народом", - заявив Ципрас міністрам під час зустрічі членів уряду.

Прем'єр додав, що його мучать сумніви про те, що було зроблено кроків недостатньо для того, щоб застерегти масштаби катастрофи. В той же час додав, що попередньою причиною пожежі став, швидше за все, підпал.

Нагадаємо, внаслідок пожеж у Греції число жертв досягло 87 осіб. Люди загинули в грецьких містах Мате і Східної Аттиці.

Лісова пожежа в Греції спалахнула 23 липня 2018 року на захід від Афін. Вогонь змусив людей тікати з будинків.