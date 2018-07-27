Пожары в Греции: число жертв возросло до 87 человек

Продолжается идентификация тел погибших из-за пожаров в Греции

В греческих городах Мате и Восточной Аттике, в результате масштабных пожаров погибло по меньшей мере 87 человек. Об этом сообщает Protothema.

Как отмечается, сегодня, 27 июля, скончался 62-летний мужчина, который находился в больнице в отделении интенсивной терапии. Еще одно тело нашли спасательные бригады.

Также руководитель отдела судебной экспертизы в Афинах Никос Каракукис сообщил, что следователи провели вскрытие 86 человек, которые погибли в пожарах, но процесс идентификации продолжается. Много погибших обгорели насколько сильно, что их тела невозможно опознать, поэтому необходимо провести идентификации по образцам ДНК.

Ожидается, что идентификации продлится несколько дней. Криминальная полиция Германии отправила команду своих специалистов судебной экспертизы, чтобы помочь в этом процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара в Греции погибло 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров возле Афин.

Как известно, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов.