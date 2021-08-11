Пожары в Греции. Полиция задержала более 100 человек за поджоги лесов

Полиция Греции задержала 118 человек по подозрению в умышленных или случайных поджогах лесов, из них 18 были арестованы. Возраст виновных колеблется от 15 до 78 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Alpha News.
По его данным, с 4 по 11 августа полиция провела по всей стране 118 задержаний по подозрению в умышленном поджоге лесов или поджогах по халатности. На 18 человек были составлены документы на арест.
На острове Лесбос мужчина устроил лесной пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек из-под сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву.
В городке Крионери пожарный-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить возгорание. Таким образом он устроил четыре пожара, один из которых распространился на кладбище.
Также были арестованы шесть человек за грабежи полуразрушенных пожарами домов.
Напомним, в Греции с начала августа бушуют лесные пожары. Только на острове Эвия выгорело более 200 тысяч гектаров.
Отметим, за ночь 11 августа в стране из-за пожаров эвакуировали более 20 населенных пунктов.
Как сообщалось, Украина прислала сотню опытных спасателей со всей страны в Грецию, чтобы помочь с масштабными лесными пожарами.