Пожары в Греции. Полиция задержала более 100 человек за поджоги лесов

По его данным, с 4 по 11 августа полиция провела по всей стране 118 задержаний по подозрению в умышленном поджоге лесов или поджогах по халатности. На 18 человек были составлены документы на арест.

На острове Лесбос мужчина устроил лесной пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек из-под сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву.

В городке Крионери пожарный-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить возгорание. Таким образом он устроил четыре пожара, один из которых распространился на кладбище.

Также были арестованы шесть человек за грабежи полуразрушенных пожарами домов.