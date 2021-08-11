В Греции бушуют лесные пожары. Эвакуировали более 20 населенных пунктов

В Греции пожарные бригады продолжают тушить лесные пожары. За ночь эвакуировали более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Ekathimerini.

В Греции эвакуировали жителей 21 села в качестве меры пресечения.

Огонь уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий и несколько сараев для животных, одновременно вызвав нарушения в работе систем электроснабжения и водоснабжения.

Пожары бушуют в труднодоступной местности вблизи районов Фанараки, Пирри, Лотос, Лиодора, Хрисохори и Дафни.

РБК-Украина рассказывало о том, что премьер Греции извинился перед жителями страны за неудачи в тушении.

Напомним, Украина прислала сотню опытных спасателей со всей страны в Грецию, чтобы помочь с масштабными лесными пожарами.