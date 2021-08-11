В Греции бушуют лесные пожары. Эвакуировали более 20 населенных пунктов
Фото: в Греции бушуют лесные пожары (GettyImages)
В Греции пожарные бригады продолжают тушить лесные пожары. За ночь эвакуировали более 20 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.
Пожары бушуют в труднодоступной местности вблизи районов Фанараки, Пирри, Лотос, Лиодора, Хрисохори и Дафни.
Огонь уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий и несколько сараев для животных, одновременно вызвав нарушения в работе систем электроснабжения и водоснабжения.
В Греции эвакуировали жителей 21 села в качестве меры пресечения.
РБК-Украина рассказывало о том, что премьер Греции извинился перед жителями страны за неудачи в тушении.
Напомним, Украина прислала сотню опытных спасателей со всей страны в Грецию, чтобы помочь с масштабными лесными пожарами.