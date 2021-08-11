Пожежі в Греції. Поліція затримала понад 100 осіб за підпали лісів

За його даними, з 4 по 11 серпня поліція провела по всій країні 118 затримань за підозрою в умисному підпалі лісів або підпалах через недбалість. На 18 осіб були складені документи на арешт.

На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, спалюючи овечу шерсть. У місті Сірка в парку спалювали кабелі, щоб добути з них мідь. У гаю Фінопулу в Гізі іноземець за допомогою паперових рушників і зім'ятих пачок з-під сигарет намагався підпалити дерево і суху траву.

У містечку Кріонері пожежний-доброволець підпалював траву, щоб самому ж загасити загоряння. Таким чином він влаштував чотири пожежі, один з яких поширився на кладовище.

Також було заарештовано шість осіб за грабежі напівзруйнованих пожежами будинків.