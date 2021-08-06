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Украина отправила спасателей бороться с пожарами в Греции

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Пятница 06 августа 2021 16:16
Украина отправила спасателей бороться с пожарами в Греции Фото: украинские спасатели помогут тушить пожары в Греции (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сводный отряд украинских спасателей направили в Грецию для помощи в ликвидации масштабных пожаров. Они уже отправились из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.

"Сведенный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - заявил премьер.

Кабмин провел внеочередное заседание, чтобы одобрить проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей Украины.

"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - заявил Шмыгаль.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину отправить 100 украинских опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь в Грецию.

Между тем, сообщалось, что по состоянию на утро 6 августа лесные пожары в Афинах вышли из-под контроля.

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