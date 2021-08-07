"Не смогли остаться в стороне". В "Метинвесте" рассказали об отправке самолетов в Грецию

"Метинвест" Рината Ахметова профинансировал отправку спецотряда украинских пожарных в Грецию, чтобы помочь погасить масштабные пожары в стране.

Об этом сообщил директор по продажам "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в комментарии телеканалу "Украина".

"Метинвест, когда получил обращение на то, чтобы профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и также оказал посильную помощь для проведения этой операции", - сообщил Николаенко.

Всего в Грецию летит сотня украинских спасателей.

"Одинаково по 10 человек из Киева, Черкасс, Кропивницкого, Винницы, Полтавы, пол Украины спасателей будут оказывать помощь", - отметил Александр Горобец, заместитель начальника главного управления Черкасской области реагирования и чрезвычайных ситуаций.

По словам председатель ГСЧС Украины Николая Чечеткина, личный отряд обеспечен всем необходимым.

Напомним, по распоряжению президента Владимира Зеленского правительство приняло решение об отправке украинских пожарных в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

6 августа, сводный отряд из 100 украинских пожарных с необходимым оборудованием отправился в Грецию. Спецотряд пожарных пробудет в Греции 10-14 дней, при необходимости - останется дольше.

Как сообщалось, в Греции из-за жары бушуют лесные пожары. Пожарные тушат 154 пожара по всей стране.

Премьер-министр Греции заявил, что жара превратила страну в пороховую бочку. ЕС уже направил помощь Греции и другим странам Юго-Восточной Европы, которые борются с масштабными лесными пожарами.