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Пожежі в Греції: "Метінвест" профінансував переліт українських рятувальників

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 17:24
Пожежі в Греції: "Метінвест" профінансував переліт українських рятувальників Фото: українські рятувальники повернулися додому з палаючої Греції (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Українські рятувальники, які за підтримки групи "Метінвест" Ріната Ахметова поїхали до Греції допомагати країні гасити масштабні лісові пожежі, повернулися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту"

Загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 людей приземлився в київському аеропорту "Жуляни" у понеділок, 16 серпня.

"Завдяки вам імідж нашої країни, а разом з ним і нашої Служби збільшився в рази. Гасло "Слава Україні!" звучало як символ вдячності і перемоги над руйнівною стихією. Ви гідно представили свою Батьківщину і головне - вийшли з цієї битви живими і неушкодженими. У цьому вам хотіли і ваші рідні, і прості українці, які залишали теплі коментарі в соцмережах та молилися за ваше благополуччя. Я вам щиро дякую за вашу роботу, за вашу допомогу і врятовані будинки простих людей, що опинилися в полоні вогню ", - зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

Як повідомлялося, переліт став можливий завдяки українськый промислової компанії "Метінвест", яка оплатила рейс літака в обидва боки.

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