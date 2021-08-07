Пожары в Греции: какие регионы страны завтра может охватить огонь

В Греции продолжают бушевать масштабные пожары. За последние сутки в стране зафиксировали более 400 возгораний, завтра прогнозируют пожары в пяти регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
"На завтра, воскресенье, 08 августа 2021 года, прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией риска 4",- говорится в сообщении
По информации посольства, опасность возгорания является высокой для таких областей:
Напомним, в результате лесных пожаров в Греции погибли 2 человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.
Добавим, что Украина отправила в Грецию своих спасателей, чтобы помочь победить лесные пожары.