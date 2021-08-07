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Пожары в Греции: какие регионы страны завтра может охватить огонь

Автор: Мария Кучерявец

В Греции продолжают бушевать масштабные пожары. За последние сутки в стране зафиксировали более 400 возгораний, завтра прогнозируют пожары в пяти регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

"На завтра, воскресенье, 08 августа 2021 года, прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией риска 4",- говорится в сообщении

По информации посольства, опасность возгорания является высокой для таких областей:

  • регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия);
  • регион Аттика;
  • регион Крит (Ираклион, Лассити) ;
  • Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария);
  • Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Напомним, в результате лесных пожаров в Греции погибли 2 человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.

Добавим, что Украина отправила в Грецию своих спасателей, чтобы помочь победить лесные пожары.

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ГрецияПожар