Пожежі у Греції: які регіони Греції завтра може охопити вогонь

У Греції продовжують вирувати масштабні пожежі. За останню добу в країні зафіксували понад 400 загорянь, завтра прогнозують пожежі у п’яти регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.
"На завтра, неділю, 08 серпня 2021 року, прогнозується дуже високий ризик пожежі з категорією ризику 4", - йдеться у повідомленні
За інформацією посольства, небезпека загоряння є високою для таких областей:
Нагадаємо, в результаті лісових пожеж в Греції загинули 2 людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.
Додамо, що Україна відправила до Греції своїх рятувальників, щоб допомогти перемогти лісові пожежі.