Пожары в Греции: число жертв возросло до 88 человек

В больницах все еще остаются 48 человек, из них двое детей

42-летняя женщина, получившая серьезные ожоги во время пожара в Греции, скончалась в больнице. Об этом сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, таким образом число жертв пожара возросло до 88. В больницах все еще остаются 48 человек, из них двое детей. Девять раненых находятся в отделениях интенсивной терапии.

Вчера сообщалось, что в греческих городах Мате и Восточной Аттике, из-за пожара погибло по меньшей мере 87 человек. Также руководитель отдела судебной экспертизы в Афинах Никос Каракукис сообщил, что следователи провели вскрытие 86 человек, которые погибли в пожарах, но процесс идентификации продолжается.

Добавим, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Украинцев среди погибших нет.

Ранее РБК-Украина писало, военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.