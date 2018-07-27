Пожежі у Греції: кількість жертв зросла до 87 людей

Триває ідентифікація тіл загиблих через пожежі у Греції

У грецьких містах Маті та Східній Аттиці, внаслідок масштабних пожеж загинуло щонайменше 87 людей. Про це повідомляє Protothema.

Як зазначається, сьогодні, 27 липня, помер 62-річний чоловік, який перебував в лікарні у відділенні інтенсивної терапії. Ще одне тіло знайшли рятувальні бригади.

Також керівник відділу судової експертизи в Афінах Нікос Каракукіс повідомив, що слідчі провели розтини 86 людей, які загинули у пожежах, але процес ідентифікації триває. Багато загиблих обгоріли наскільки сильно, що їх тіла неможливо упізнати, тому необхідно провести ідентифікації за зразками ДНК.

Очікується, що ідентифікації триватиме кілька днів. Кримінальна поліція Німеччини відправила команду своїх фахівців з судової експертизи, щоб допомогти у цьому процесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через пожежі у Греції загинула 81 людина. Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих 23 дітини, з яких 12 знаходиться у лікарнях.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін.

Як відомо, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з домівок.