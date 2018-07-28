Пожежі у Греції: кількість жертв зросла до 88 людей

У лікарнях все ще залишаються 48 людей, з них двоє дітей

42-річна жінка, яка отримала серйозні опіки під час пожежі у Греції, померла у лікарні. Про це повідомляє Ekathimerini.

Як зазначається, таким чином кількість жертв пожежі зросла до 88. У лікарнях все ще залишаються 48 людей, з них двоє дітей. Дев’ять поранених перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Вчора повідомлялось, що грецьких містах Маті та Східній Аттиці, через пожежі загинуло щонайменше 87 людей. Також керівник відділу судової експертизи в Афінах Нікос Каракукіс повідомив, що слідчі провели розтини 86 людей, які загинули у пожежах, але процес ідентифікації триває.

Додамо, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Українців серед загиблих немає.

Раніше РБК-Україна писало, військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.