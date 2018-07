В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров

Вследствие пожаров погибли десятки людей

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Об этом сообщает The Associated Press.

