В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров

Новости Происшествия 24.07.2018 - 14:37
Фото: пожары в Греции (cnn.gr)
Фото: пожары в Греции (cnn.gr)

Вследствие пожаров погибли десятки людей

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Об этом сообщает The Associated Press.

Напомним, на запад от Афин вспыхнули масштабные лесные пожары, которые заставили людей бежать из домов. Облака дыма от пожаров было видно над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией. Как заявил Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.

В результате масштабных лесных пожаров погибли по меньшей мере 60 человек. Уже известно, что среди жертв есть иностранцы. Польское агентство РАР со ссылкой на представителя тур фирмы сообщает о двух погибших туристов из Польши.

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