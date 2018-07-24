В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров

Вследствие пожаров погибли десятки людей

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Об этом сообщает The Associated Press.

BREAKING: Greek prime minister declares 3-day national mourning period for dozens killed by wildfires near Athens — The Associated Press (@AP) 24 июля 2018 г.

Напомним, на запад от Афин вспыхнули масштабные лесные пожары, которые заставили людей бежать из домов. Облака дыма от пожаров было видно над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией. Как заявил Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.

В результате масштабных лесных пожаров погибли по меньшей мере 60 человек. Уже известно, что среди жертв есть иностранцы. Польское агентство РАР со ссылкой на представителя тур фирмы сообщает о двух погибших туристов из Польши.