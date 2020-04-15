Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав рекомендует не выходить из дома

Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Минздрав рекомендует не выходить на улицу в утреннее время

Минздрав рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.

"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья ", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

РБК-Украина писало, что 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне. Но продолжается тушение очагов тления.