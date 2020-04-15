ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав рекомендует не выходить из дома

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 09:56
Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав рекомендует не выходить из дома
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Минздрав рекомендует не выходить на улицу в утреннее время

Минздрав рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.

"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья ", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

РБК-Украина писало, что 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне. Но продолжается тушение очагов тления.

Глава Минюста не исключил ответственность за пожары в Чернобыльской зоне по новому закону Коронавирус в Украине: число зараженных растет
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпожарЧернобыль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь