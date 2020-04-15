ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежі в Чорнобильській зоні: МОЗ рекомендує не виходити з дому

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 09:56
Пожежі в Чорнобильській зоні: МОЗ рекомендує не виходити з дому
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (facebook.com/artem.shevchenko.9)

МОЗ рекомендує не виходити на вулицю в ранковий час

МОЗ рекомендує людям, які мають хронічні захворювання легень або серцево-судинне захворювання, не виходити з дому через пожежі в Чорнобильскій зоні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській та м. Києва в рамках норми, складає 0,11 мікроренген в годину.

"В той же час ми бачимо підвищення часток горіння в повітрі. Тому радимо людям, які мають хронічні захворювання легень або серцево-судинне захворювання не виходити на вулицю в ранковий час, коли концентрація часток найвище в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання, це дуже важливо для вашого стану здоров’я", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялось, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через пожежі у Чорнобильській зоні загрози для атомної електростанції немає.

РБК-Україна писало, що 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Але триває гасіння осередків тління.

Глава Мін'юсту не відкидає відповідальність за пожежі в Чорнобильській зоні за новим законом Коронавірус в Україні: кількість заражених зростає
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипожежаЧорнобиль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся