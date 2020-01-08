Пожары в Австралии: более 20 человек обвинили в умышленном поджоге

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Полиция подала иск против 183 человек

Австралийские правоохранители обвинили более 20 человек в намеренном начале лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, австралийская полиция подала судебный иск против 183 человек, за преступления, связанные с лесными пожарами, которые продолжаются в Австралии. В частности, правоохранители подозревают 40 несовершеннолетних.

Так, из 183 человек, против которых были поданы судебные иски, 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигарету или спичку на землю.

Кроме того, не менее 24 человек были обвиненные в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 25 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи'язку.

Также РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.