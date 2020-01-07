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Число жертв лесных пожаров в Австралии снова увеличилось

Новости » Общество     07.01.2020 - 05:03
Число жертв лесных пожаров в Австралии снова увеличилось
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Полиция подтвердила смерть 71-летнего мужчины, который пропал 31 января

Из-за лесных пожаров в Австралии погибли уже 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в понедельник 6 января полиция подтвердила смерть 71-летнего мужчины на южном побережье штата Новый Южный Уэльс (NSW), который, как сообщается, пропал без вести 31 декабря.

Также сообщается, что в результате пожаров было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, площадь почти равна Австрии, разрушены тысячи зданий и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.

Последние два дня в стране шел дождь и был прохладный ветер, который принес некоторое облегчение от разжигания тепла, которое поглотило части двух штатов в выходные. Но чиновники предупредили, что опасная погода должна вернуться на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

РБК-Украина писало, что власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров. Восстановление должно пройти в течение двух лет, им займется профильное агентство.

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