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Пожежі в Австралії: понад 20 осіб звинуватили у навмисному підпалі

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 15:00
Пожежі в Австралії: понад 20 осіб звинуватили у навмисному підпалі
Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Поліція подала позов проти 183 людей

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними телеканалу, австралійська поліція подала судовий позов проти 183 людей, за злочини, пов'язані з лісовими пожежами, які тривають в Австралії. Зокрема, правоохоронці підозрюють 40 неповнолітніх.

Так, з 183 людей, проти яких було подано судові позови, 53 отримали попередження або кримінальне переслідування за недотримання повної заборони на користування вогнем. Ще 47 людей звинувачуються в тому, що кинули запалені сигарету чи сірник на землю.

Крім того, не менше 24 людей було звинувачено у навмисному початку лісових пожеж на території штату Новий Південний Уельс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 людей. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

Також РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, внаслідок масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин. Еколог з Сіднейського університету Кріс Дікман заявив, що первинна оцінка в 480 млн жертв серед тварин була занадто скромною і охоплювала лише один штат Новий Південний Уельс.

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