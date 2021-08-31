Пожарная опасность объявлена в пяти областях Украины: список
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине объявили пожарную опасность. Под угрозой пять областей и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня и завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Луганской,
- Донецкой областях,
- в Крыму.
Напомним, в Украине ухудшится погода в последний день лета. Сегодня похолодает и пойдут дожди.