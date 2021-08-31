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Пожарная опасность объявлена в пяти областях Украины: список

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Киев, Вторник 31 августа 2021 08:07
Пожарная опасность объявлена в пяти областях Украины: список Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявили пожарную опасность. Под угрозой пять областей и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Луганской,
  • Донецкой областях,
  • в Крыму.

Напомним, в Украине ухудшится погода в последний день лета. Сегодня похолодает и пойдут дожди.

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