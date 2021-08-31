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Похолодание на западе и дожди - на востоке: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 31 августа 2021 08:00
Похолодание на западе и дожди - на востоке: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину накрыл дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ухудшится погода в последний день лета. Сегодня похолодает и пойдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Запад

В западных областях дожди ожидаются во Львовской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Температура воздуха днем составит +18+22, а ночью +9+13.

Север

В северных областях также будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21+24, а ночью +14+17.

Центр

В центральных областях будет сухо. Только Полтавскую область затронут грозовые дожди. Днем температура воздуха днем составит +21+27, а ночью +14+19.

Восток

Все восточные области накроют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+31, а ночью +15+19.

Юг

В южных областях в последний день лета будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +26+30, а ночью +15+20.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на последний день лета

Киев

В Киеве завтра будет сухо. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +14+16.

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