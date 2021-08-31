Пожежну небезпеку оголошено в п'яти областях України: список
Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Україні оголосили пожежну небезпеку. Під загрозою п'ять областей та Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні та завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Луганській,
- Донецькій областях,
- в Криму.
Нагадаємо, в Україні погіршиться погода в останній день літа. Сьогодні похолодає та підуть дощі.