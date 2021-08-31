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Пожежну небезпеку оголошено в п'яти областях України: список

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 08:07
Пожежну небезпеку оголошено в п'яти областях України: список Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголосили пожежну небезпеку. Під загрозою п'ять областей та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні та завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:

  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Луганській,
  • Донецькій областях,
  • в Криму.

Нагадаємо, в Україні погіршиться погода в останній день літа. Сьогодні похолодає та підуть дощі.

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