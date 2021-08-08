Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой

8-9 августа в восточных, Сумской, Черновицкой области и в Крыму, 9 августа и в Тернопольской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня погода улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия - ливни и шквалы с градом.