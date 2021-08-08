UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

8-9 августа в восточных, Сумской, Черновицкой области и в Крыму, 9 августа и в Тернопольской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня погода улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия - ливни и шквалы с градом.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПожар