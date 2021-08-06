Грозы накроют восток Украины, похолодание придет на запад: прогноз погоды на выходные

На эти выходные (7-8 августа) в Украине будет прохладно в западных областях, а жара - в восточных. Кроме того, будут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз на субботу

7 августа в западных областях будет прохладно, а в восточных - жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях.

На западе днем будет +23+25, а ночью +12+15. На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17. На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20. В центральных областях днем будет +23+32, а ночью +15+19. На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.

Прогноз на воскресенье

8 августа дожди будут в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму. На востоке днем будет +30+34, а ночью +17+20. В центре днем ожидается +26+30, а ночью +15+17.

На западе днем будет +26+28, а ночью +12+14. На севере днем будет +26+28, а ночью +15+17.