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Пожежна небезпека: які області України під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в України. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

8-9 серпня у східних, Сумській, Чернівецькій області та в Криму, 9 серпня й у Тернопільській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні погода покращиться, буде тепла комфортна температура, а опади у вигляді дощів з грозами майже не очікуються, хіба що в деяких східних областях, хоча в нічний час в цих регіонах ймовірні непрості синоптичні умови - зливи та шквали з градом.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.

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