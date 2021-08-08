Пожежна небезпека: які області України під загрозою

8-9 серпня у східних, Сумській, Чернівецькій області та в Криму, 9 серпня й у Тернопільській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні погода покращиться, буде тепла комфортна температура, а опади у вигляді дощів з грозами майже не очікуються, хіба що в деяких східних областях, хоча в нічний час в цих регіонах ймовірні непрості синоптичні умови - зливи та шквали з градом.