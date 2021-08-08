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Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой

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Киев, Воскресенье 08 августа 2021 15:40
Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой Фото: в Украине высокий уровень пожарной опасности (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

8-9 августа в восточных, Сумской, Черновицкой области и в Крыму, 9 августа и в Тернопольской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня погода улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия - ливни и шквалы с градом.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.

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