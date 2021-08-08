ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежна небезпека: які області України під загрозою

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 серпня 2021 15:40
Пожежна небезпека: які області України під загрозою Фото: в Україні високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в України. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

8-9 серпня у східних, Сумській, Чернівецькій області та в Криму, 9 серпня й у Тернопільській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні погода покращиться, буде тепла комфортна температура, а опади у вигляді дощів з грозами майже не очікуються, хіба що в деяких східних областях, хоча в нічний час в цих регіонах ймовірні непрості синоптичні умови - зливи та шквали з градом.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Пожежа
NEWS
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація