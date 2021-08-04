UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожарная опасность: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В остальной части Украины ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.

Ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Осложнение погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, в Украину идут мощные грозовые ливни со шквалами.

Отметим, пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарПогода в Украине