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Пожежна небезпека: які області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це означає загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В іншій частині Україну очікується погіршення погоди через дощі та грози.

Очікуються град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Ускладнення погоди слід чекати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, в Україну йдуть потужні грозові зливи зі шквалами.

Зазначимо, пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні.

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