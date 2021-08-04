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Пожарная опасность: какие области под угрозой

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Киев, Среда 04 августа 2021 09:33
Пожарная опасность: какие области под угрозой Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В остальной части Украины ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.

Ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Осложнение погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, в Украину идут мощные грозовые ливни со шквалами.

Отметим, пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине.

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