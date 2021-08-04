Пожарная опасность: какие области под угрозой
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В остальной части Украины ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.
Ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Осложнение погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.