Пожежна небезпека: які області під загрозою
Фото: в Україна попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це означає загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В іншій частині Україну очікується погіршення погоди через дощі та грози.
Очікуються град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Ускладнення погоди слід чекати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.