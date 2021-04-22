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На пожаре в Рубежном пострадали трое военных, открыто дело

Новина українською → Рубежное, Четверг 22 апреля 2021 18:29
На пожаре в Рубежном пострадали трое военных, открыто дело Фото: последствия пожара в Рубежном (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате пожара в Рубежном Луганской области на территории воинской части пострадали трое военнослужащих. По данному факту открыто дело по статье "халатность".

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, на территории воинской части произошло возгорание бензовозов.

"В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, они получают медицинскую помощь в городской больнице", - говорится в сообщении.

Фото: последствия пожара в Рубежном (dbr.gov.ua)

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с пожаром на территории воинской части жителей Рубежного призвали сохранять спокойствие.

В январе в Тернопольской области на территории воинской части в Бережанах загорелся военный склад. Там горели отходы автомобильных колес и бытовой мусор. Пострадавших на месте инцидента не было, он не представлял угрозы для гражданского населения.

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