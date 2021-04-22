ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу

Новость на русском → Рубіжне, Четвер 22 квітня 2021 18:29
На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу Фото: наслідки пожежі в Рубіжному (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею "недбалість".

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів.

"В результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони отримують медичну допомогу в міській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки пожежі в Рубіжному (dbr.gov.ua)

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з пожежею на території військової частини жителів Рубіжного закликали зберігати спокій.

У січні в Тернопільській області на території військової частини в Бережанах загорівся військовий склад. Там горіли відходи автомобільних коліс і побутове сміття. Постраждалих на місці інциденту не було, він не становив загрози для цивільного населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа військові Рубежное
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше