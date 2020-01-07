В пожаре под Одессой погибли трое людей

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

"В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек.

Ранее в Одессе опознали 16-го погибшего в пожара в колледже на Троицкой. Доктор биологических наук Борис Александров стал последним среди опознанных погибших.

РБК-Украина писало, что правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже назвала причину трагедии, унесшей жизни 16 человек. Основной версией возникновения пожара в колледже Одессы считается воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора сгоревшего одесского колледжа. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.