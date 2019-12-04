На пожаре в колледже в Одессе исчезли пять человек

В настоящее время дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии Одесского колледжа экономики, где 4 декабря произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. В МОН отметили, что в результате пожара пострадало 17 человек, из них 8 учащихся колледжа.

"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении .

Ранее сообщалось, что пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14:18 на площади 4000 квадратных метров.

В полиции уточнили, что в связи с пожаром в Одессе всего до медицинских заведений госпитализированы 22 человек, из которых одна женщина уже умерла. Среди пострадавших 9 студентов и 5 пожарных.

Причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Возгорание возникло около 10 утра на третьем этаже.