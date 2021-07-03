При пожаре в Канаде погибли семь человек
Фото: момент причины пожара устанавливаются (pexels)
В результате пожара в жилом доме в провинции Альберта на западе Канады погибли семь человек. Из них было четверо детей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СВС.
Пожар случился в городе Честермер в 16 километрах от Калгари - административного центра Альберты.
Отмечается, что в доме проживали две мусульманские семьи.
На данный момент причины пожара устанавливаются.
Напомним, масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде.
Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.