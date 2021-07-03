Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей
Фото: момент причини пожежі встановлюються (pexels)
В результаті пожежі в житловому будинку в провінції Альберта на заході Канади загинули семеро людей. З них було четверо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СВС.
Пожежа сталася в місті Честермер в 16 кілометрах від Калгарі - адміністративного центру Альберти.
Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім'ї.
На даний момент причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді.
Природні пожежі в країні послідували після того, як тричі був побитий Канадський рекорд найвищої температури повітря.