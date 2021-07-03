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Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей

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Канада, Субота 03 липня 2021 04:00
Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей Фото: момент причини пожежі встановлюються (pexels)
Автор: Даша Харченко

В результаті пожежі в житловому будинку в провінції Альберта на заході Канади загинули семеро людей. З них було четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СВС.

Пожежа сталася в місті Честермер в 16 кілометрах від Калгарі - адміністративного центру Альберти.

Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім'ї.

На даний момент причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді.

Природні пожежі в країні послідували після того, як тричі був побитий Канадський рекорд найвищої температури повітря.

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